Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы постановил оставить экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан иноагентом) в реестре иностранных агентов. В октябре Дмитрий Муратов подал иск с требованием признать решение Минюста о включении его в список иноагентов незаконным и аннулировать его. По данным «Интерфакса», Дмитрий Муратов намерен обжаловать решение суда.

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Как сообщает Telegram-канала «Осторожно, новости», в суде Дмитрий Муратов заявил, что у замминистра юстиции (какого именно — не уточняется) с «Новой Газетой» есть «конфликт интересов», поскольку «журналисты нашли в диссертации чиновника 140 страниц плагиата».

«Когда мои друзья узнали, что я подал иск, они спросили: ты че, дурак? Его выиграть невозможно. Я понимаю, я дурак с дипломом, доказанный дурак. У меня даже есть диплом дурака, выданный клоуном Полуниным. Но есть и другая причина: человек должен оказывать сопротивление беспределу, иначе он с ним соглашается. Я дурак, но я верю, что шансы есть»,— сказал господин Муратов в ходе заседания (цитата по «Осторожно, новости»).

4 сентября Дмитрий Муратов объявил, что уйдет с поста главреда «Новой газеты» на время разбирательства в суде, в котором он намерен оспорить решение Минюста от 1 сентября 2023 года. В октябре он подал в Замоскворецкий суд иск к Министерству юстиции, потребовав признать решение незаконным и аннулировать его.

Полина Мотызлевская