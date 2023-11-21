Преподаватель уволился из СПбГУ после сюжета студентов о Друговейко-Должанской

Петербургский журналист и преподаватель кафедры телерадиожурналистики «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Александр Чиженок уволился после того, как студенты его группы сняли учебный сюжет об увольнении сотрудницы вуза Светланы Друговейко-Должанской. Господин Чиженок прокомментировал «Ъ-СПб» свой уход из учебного заведения, назвав ситуацию «внутренним конфликтом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Александр Чиженок

Фото: Страница Александа Чиженока в соцсети «ВКонтакте» Журналист Александр Чиженок

Фото: Страница Александа Чиженока в соцсети «ВКонтакте»

Студенты группы, преподавателем которой был Александр Чиженок, сделали сюжет об увольнении преподавательницы Светланы Друговейко-Должанской — о собранных в ее поддержку подписях — в рамках учебной программы для выпуска информационной программы «Самое время». Однако опубликовать его на ресурсах СПбГУ не позволили, отмечает преподаватель. «После этого у нас был разговор с руководством ВШЖиМК. Поговорили и пришли к расторжению трудового договора по соглашению сторон»,— прокомментировал «Ъ-СПб» Александр Чиженок. Приказ об увольнении сотрудника вуза вступил в силу 16 ноября. Господин Чиженок проработал в СПбГУ более десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Друговейко-Должанская (на фото справа).

Фото: пресс-служба СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская (на фото справа).

Фото: пресс-служба СПбГУ

Университет уволил старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлану Друговейко-Должанскую в начале октября. Она выступила экспертом в уголовном деле художницы Александры Скочиленко. Девушку на прошлой неделе приговорили к семи годам лишения свободы за «ценники» с информацией о действиях российской армии на территории Украины, которую Минобороны РФ назвало не соответствующей действительности. В экспертизе госпожа Друговейко-Должанская пришла к выводу, что «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации ВС РФ в «ценниках» нет и раскритиковала экспертизу «противной стороны», которую провели другие преподаватели СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова.

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