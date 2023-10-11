Автора экспертизы по делу Александры Скочиленко уволили из СПбГУ

СПбГУ уволил старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлану Друговейко-Должанскую. Об этом госпожа Друговейко-Должанская сообщила в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская (на фото справа).

Фото: пресс-служба СПбГУ Старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская (на фото справа).

Фото: пресс-служба СПбГУ

«С прискорбием сообщаю, что я уволена из СПбГУ сегодняшним приказом. Копию его мне выдадут только в пятницу, пока лишь "ознакомили". Из-за глубочайшего изумления я вникла лишь в формулировку о причине увольнения: "за совершение аморального поступка" и что-то вроде "по рекомендации Комиссии по этике СПбГУ". <...> Замечу, что реально на заседании этой комиссии, протокол которого якобы единогласно подписали все ее члены, присутствовали всего 5 человек из 12»,— написала она.

Преподавательница намерена оспаривать увольнение в судебном порядке.

Светлана Друговейко-Должанская выступила экспертом в уголовном деле художницы Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 207.3 УК РФ). В экспертизе госпожа Друговейко-Должанская пришла к выводу, что «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации армии в ценниках Александры Скочиленко нет. Кроме того она раскритиковала экспертизу «противной стороны», которую провели также преподаватели СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова.

Проректор по правовым вопросам СПбГУ Юрий Пенов в сентябре направил жалобу в этическую комиссию на Светлану Друговейко-Должанскую. Согласно тексту жалобы, в интервью СМИ преподавательница «с сарказмом высказывалась о компетентности своих коллег».

В конце сентября университетская комиссия по этике заявила, что преподавательница действительно нарушила морально-этические нормы, не заботясь о репутации СПбГУ.

Надежда Ярмула

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