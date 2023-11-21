В Петербурге за неделю в 1,6 раза выросло число заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за неделю с 13 по 19 ноября 5834 человек заразились коронавирусной инфекцией, следует из статистики оперативного штаба.

Таким образом, заболеваемость выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлой неделей, когда выявили 3695 случаев заболевания. За сутки 19 ноября заболели 1013 человек. Количество госпитализаций сохранилось на прежнем уровне: с 6 по 11 ноября в стационары поступили 455 человек, с 13 по 19 ноября — 452.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с понедельника, 20 ноября, начал принимать заболевших коронавирусом корпус-трансформер больницы Святителя Луки на 165 коек. Общее число развернутых для заболевших коронавирусом петербуржцев коек достигло 1742. 383 из них остаются свободными. 17 ноября в комитете по здравоохранению сообщили, что в городских медицинских учреждениях вводится масочный режим.

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