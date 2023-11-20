В Петербурге осталась свободной пятая часть коек для больных коронавирусом

В Сакт-Петербурге с понедельники начал прием больных коронавирусом корпус-трансформер больницы Святителя Луки на 165 коек, сообщили в комитете по здравоохранению городского правительства.

Под больных коронавирусом и пневмонией в городе развернули 1742 койки, свободными остаются 22%. По данным комитета по здравоохранению, по состоянию на 18 ноября коронавирусной инфекцией в Петербурге заразились 964 человека, трое скончались. В городских стационарах сейчас находится 1315 пациентов, в реанимации — 50, подключены к ИВЛ — 12.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в городских медицинских учреждениях вернули масочный режим.

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