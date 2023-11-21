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Коммерсантъ FM
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Глава Минэнерго допустил скорое снятие запрета на импорт летнего дизтоплива

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил журналистам, что РФ не планирует снимать запрет с экспорта зимнего дизельного топлива. При этом сейчас решается вопрос о снятии запрета с поставок за рубеж летнего дизтоплива, добавил он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет — снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По летнему — вопрос решается»,— сказал господин Шульгинов (цитата по «РИА Новости»).

21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен, обновивших в сентябре максимум. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива, в противном случае НПЗ бы грозило затоваривание, а вслед за этим и снижение переработки.

9 ноября на фоне слухов о скором ослаблении ограничений на экспорт бензина его биржевые цены вновь пошли вверх. Так, АИ-92 и АИ-95 подорожали на 2,5% и 1,4% соответственно. Ожидания снятия ограничений на экспорт топлива базируются на возвращении с октября демпферных выплат и согласовании источников его компенсации. Эксперты считают неизбежной отмену ограничений: внутренний рынок стал премиальным, а чистая маржа розничной торговли бензином и дизелем — стабильно положительной.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бензин настроил котировки на экспорт».

Эрдни Кагалтынов

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