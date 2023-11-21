Замглавы департамента Минприроды Алексея Яковлева арестовали по делу о взятке

Заместителя директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева отправили в СИЗО до 10 января 2024 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на челябинский суд. По информации источника агентства, Алексея Яковлева подозревают в получении взятки в размере более 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Яковлев в 2021 году

Фото: Архив Алексея Яковлева Алексей Яковлев в 2021 году

Фото: Архив Алексея Яковлева

О задержании чиновника стало известно 20 ноября. Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении господина Яковлева уголовного дела, не уточнив статью. В министерстве его уголовное преследование связали с прежней работой в должности директора национального парка «Таганай» в Челябинской области. Минприроды сообщило, что не планирует увольнять задержанного сотрудника.

По одной из версий, расследование может быть связано с закупками «Таганая» и нацпарка «Зигальга», которым впоследствии стал руководить Алексей Яковлев. Весной 2021 года, вскоре после повышения будущего фигуранта, челябинское УФАС проводило проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при проведении конкурентных процедур нацпарками в связи с нарушениями в госзакупках, выявленными ранее. Они касались аукциона на строительство визит-центра за 6,6 млн руб., лесоустроительные работы на территории нацпарка «Зигальга» с начальной ценой 13,9 млн руб., поставки бульдозера (8,4 млн руб.) и прочего. Плановая проверка, проведенная в апреле, также показала, что учреждения допустили ряд нарушений закона о контрактной системе.

Подробнее — в материале «Чиновнику Минприроды нашли дело в парке».

Эрдни Кагалтынов