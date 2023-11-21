Кубанские аграрии хотят сохранить посевные площади риса в 2024 году
Кубанские рисоводы планируют сохранить посевные площади риса в 2024 и 2025 году на уровне текущего года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Михаила Тимофеева.
Фото: krasnodar.ru
В следующем году под посевы предусмотрено 110 тыс. га угодий. Такой же объем кубанские власти планируют сохранить в 2025 году.
Как стало известно ранее, в октябре на Кубани был отмечен рост урожайности риса на 2,1 ц/га в сравнении с показателем 2022 года. Возведение подпорного сооружения Федоровского гидроузла позволило увеличить площадь угодий с 92 тыс. до 110,2 тыс. га. Проект нового гидроузла планируется разработать в текущем году. Завершение строительства запланировано на 2024–2025 год.
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