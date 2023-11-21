Кубанские аграрии хотят сохранить посевные площади риса в 2024 году

Кубанские рисоводы планируют сохранить посевные площади риса в 2024 и 2025 году на уровне текущего года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Михаила Тимофеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.ru Фото: krasnodar.ru

В следующем году под посевы предусмотрено 110 тыс. га угодий. Такой же объем кубанские власти планируют сохранить в 2025 году.

Как стало известно ранее, в октябре на Кубани был отмечен рост урожайности риса на 2,1 ц/га в сравнении с показателем 2022 года. Возведение подпорного сооружения Федоровского гидроузла позволило увеличить площадь угодий с 92 тыс. до 110,2 тыс. га. Проект нового гидроузла планируется разработать в текущем году. Завершение строительства запланировано на 2024–2025 год.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram