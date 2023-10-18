В минсельхозе Кубани зафиксировали рост урожайности риса

В октябре отмечен рост урожайности риса на 2,1 ц/га в сравнении с показателем 2022 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.ru Фото: krasnodar.ru

К настоящему времени урожайность культуры достигает 69,6 ц/га. Валовый сбор составляет 570,5 тыс. тонн.

«Благодаря обильным осадкам в начале 2023 года удалось достичь нужной обеспеченности водными ресурсами в период проведения посевной кампании, а также в период вегетации риса»,— говорится в сообщении.

В текущем году под сев риса планировали выделить 92 тыс. га, однако возведение подпорного сооружения Федоровского гидроузла позволило увеличить площадь угодий до 110,2 тыс. га. К настоящему времени культуру убрали на территории 82 тыс. га. По прогнозам кубанских властей, объем урожая в 2023 году составит 580–600 тыс. тонн. Окончание уборочной кампании намечено на 1 ноября.

Посевные площади риса сократились со 119 тыс. до 90 тыс. га после аварии на Федоровском гидроузле, произошедшей весной прошлого года. Водоснабжение чеков осуществляют по временной схеме, которая будет действовать до завершения работ по восстановлению гидротехнического сооружения в 2025 году.

Анастасия Донскова

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