Кубанские рисоводы в 2023 году планируют сохранить посевные площади на уровне прошлого года

Рисоводы Краснодарского края планируют, что в 2023 году посевные площади риса сохранятся на уровне прошлого года и составят 92 тыс. га. Такие цифры уже согласовали в минсельхозе Краснодарского края и федеральном ведомстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Национальный рисовый союз» Михаила Радченко.

Увеличить площади станет возможно, если своевременно укрепят временную дамбу Федоровского гидроузла. Сейчас там работы идут по графику. Проект нового гидроузла планируется разработать в этом году, а завершить его возведение — в 2024–2025 годах.

«Временную дамбу [Федоровского гидроузла] будут укреплять "Русгидро", и, если они выполнят условия, что до 10 апреля укрепят эту временную дамбу и поднимут нам рабочий горизонт, то, скорее всего, мы добавим площадь, потому что у нас изъявили желание сеять рисосеющие хозяйства, это даст 115 тыс. га»,— отметил Михаил Радченко.

22 апреля 2022 года на Федоровском гидроузле разрушились участок автодороги и шлюзовые сооружения. Гидротехническое сооружение использовалось для транспортировки воды к рисовым чекам Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов. Авария привела к сокращению посевных площадей риса на 25% (со 119 тыс. до 90 тыс. га).

В конце 2022 года в Советский районный суд Краснодара направили уголовное дело в отношении первого замдиректора ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"». Следствие считает, что он знал о предаварийном состоянии объекта и о том, что работы по его ремонту не окончены, но потребовал от подчиненных опустить сегментные затворы плотины реки Кубань для подачи воды на оросительную систему. В результате этого произошел подпор водой и обрушение конструкции плотины стоимостью более 270 млн руб.

Татьяна Ручкина

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