Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих
Мосгорсуд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом иностранным агентом) на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. По данным агентства, мера пресечения начнет действовать с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.
Надежда Толоконникова (признана иностранным агентом)
Фото: Jeenah Moon / Reuters
Согласно карточке дела, суд отменил постановление Бабушкинского суда от 1 ноября, согласно которому было отклонено ходатайство следствия о заочном аресте. Прокуратура обжаловала решение Бабушкинского суда 2 ноября.
Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб., либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы до 1 года.
В марте 2023 года МВД объявило Надежду Толоконникову в федеральный розыск по статье УК, какой именно — не уточнялось. 1 марта стало известно, что против нее возбудили дело об оскорблении чувств верующих. Тогда правозащитник Павел Чиков (признан иностранным агентом) сообщал, что поводом для возбуждения дела стали ее публикации в социальных сетях.
В 2012 году участницы Pussy Riot, в том числе Надежда Толоконникова, были приговорены к двум годам колонии по делу о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК) из-за акции в храме Христа Спасителя. В 2013 году она была освобождена по амнистии. В настоящее время Надежда Толоконникова живет в США.