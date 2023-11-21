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Генпрокурор РФ взял на контроль ситуацию с кладбищами в Оренбуржье

Проверка состояния кладбищ проведена в Оренбургской области по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«На территории региона в надлежащее состояние приведены более 80 кладбищ»,— говорится в сообщении.

Летом текущего года генеральный прокурор РФ впервые побывал с рабочим визитом в Оренбурге. По итогам поездки и личного приема граждан он дал ряд поручений. Одно из них касалось восстановления транспортного сообщения с местным селом. Другое – скандала с невыплатой материальной помощи семье участника СВО.

Также на приеме у главы надзорного ведомства жительница Кувандыка пожаловалась на свалку на территории местного кладбища. В связи с этим межрайонный прокурор подал в суд иск о возложении на муниципалитет обязанностей по оборудованию территории объекта контейнерными площадками и ограждением. Кроме того, он потребовал ликвидировать несанкционированную свалку. Чиновники провели на кладбище необходимую работу.

Георгий Портнов

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