Генпрокурор РФ взял на контроль ситуацию с кладбищами в Оренбуржье

Проверка состояния кладбищ проведена в Оренбургской области по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«На территории региона в надлежащее состояние приведены более 80 кладбищ»,— говорится в сообщении.

Летом текущего года генеральный прокурор РФ впервые побывал с рабочим визитом в Оренбурге. По итогам поездки и личного приема граждан он дал ряд поручений. Одно из них касалось восстановления транспортного сообщения с местным селом. Другое – скандала с невыплатой материальной помощи семье участника СВО.

Также на приеме у главы надзорного ведомства жительница Кувандыка пожаловалась на свалку на территории местного кладбища. В связи с этим межрайонный прокурор подал в суд иск о возложении на муниципалитет обязанностей по оборудованию территории объекта контейнерными площадками и ограждением. Кроме того, он потребовал ликвидировать несанкционированную свалку. Чиновники провели на кладбище необходимую работу.

Георгий Портнов