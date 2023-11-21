Боррель назвал неприемлемым переход сектора Газа под контроль Израиля

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что переход сектора Газа под контроль Израиля неприемлем. Он добавил, что в регионе необходимо налаживать более активное участие ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Господин Боррель в интервью арабской газете «Ашарк Аль-Аусат» назвал три тезиса, которые объясняют позицию Европы в этом конфликте. Во-первых, палестинский народ в секторе Газа не должен быть насильственно перемещен в другие регионы. Во-вторых, территория анклава не может быть сокращена. В-третьих, конфликт в секторе Газа должен решаться комплексно, совместно со всей палестинской проблемой.

В период урегулирования конфликта, по его словам, территорией сектора Газа должна управлять Палестина на условиях, которые установлены резолюцией Совбеза ООН. Жозеп Боррель также призвал арабские страны и Евросоюз к более активному участию в решении споров.

В интервью он добавил, что «ответственные за резню» 7 октября должны предстать перед международным судом. Израильские власти, по его словам, в ЕС неоднократно призывали проявлять сдержанность и избегать массированных бомбардировок по гражданскому населению.

18 ноября Жозеп Боррель заявил, что контролировать сектор Газа по окончании конфликта должна Палестина. В анклаве, по его словам, необходимо провести выборы, однако говорить о каких-либо датах преждевременно.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Петр Бузлаев