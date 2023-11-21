Трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Дзагоев завершил карьеру

Российский футболист Алан Дзагоев объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила пресс-служба греческой «Ламии», в которой Дзагоев играл с конца сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В заявлении, которое приводит «Ламия», Дзагоев сообщает, что решил завершить карьеру профессионального футболиста после того, как получил травму подколенного сухожилия после двух первых матчей за греческий клуб. Он заявил, что ему дали восстановиться, но перед выходом в общую группу он потянул левую икроножную мышцу. «За последние пять лет у меня было много синяков, поэтому я принял это решение так внезапно. Тогда я решил — хватит. Становится тяжело как морально, так и физически»,— передает пресс-служба «Ламии».

Дзагоев рассказал, что, когда он сообщил о своем решении греческому клубу, его пытались отговорить. «Я очень благодарен за такое отношение, но я все решил сам. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении»,— заявил он.

33-летний Дзагоев — трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА. С российским клубом он также становился четырехкратным обладателем Кубка России, а также четырехкратным — Суперкубка России. Дзагоев является заслуженным мастером спорта РФ. Он девять раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России по версии исполкома Российского футбольного союза. С 2008 по 2018 годы Дзагоев выступал за сборную России. Он принимал участие в чемпионате Европы 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

Эрдни Кагалтынов