Суд в Ленобласти продлил арест для бывшего главы Шлиссельбурга до 20 января

Суд в Ленинградской области продлил арест бывшему главе администрации Шлиссельбурга Артему Желоудову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, до 20 января, сообщили 47news.

Изданию также стало известно, что в отношении бывшего главы Шлиссельбурга возбудили еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиям. По версии следствия, когда господин Желудов возглавлял администрацию поселка Приладожский, он позволил директору МУП «Приладожский ЖКХ» записать на баланс предприятия автомобиль Honda Accord, подаренный его родственником. За четыре года эксплуатации на машину было израсходовано 2 млн руб. В отношении директора предприятия также возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

12 октября суд отправил Артема Желудова в СИЗО. Незадолго до этого он вместе с сообщниками захватил здание администрации Шлиссельбурга. Сейчас бывший глава администрации находится под следствием по ч.3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Подробнее о захвате — в материале «Шлиссельбург взяли на полдня».

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