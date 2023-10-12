Суд отправил в СИЗО экс-главу Шлиссельбурга после захвата администрации города

Суд в Ленинградской области избрал меру пресечения бывшему главе Шлиссельбурга Артему Желудову в виде заключения под стражу после того, как он захватил здание администрации города, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном органе указали, что прежде Кировский городской суд смягчил меру пресечения до запрета определенных действий, так как обвиняемый подал жалобу. Следствие запросило арестовать Желудова, так как он является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст 286 УК РФ. Основанием стало то, что 9 октября обвиняемый пошел на захват администрации, чем нарушил решение суда на запрет на совершение определенных действий.

Ранее «Ъ» писал, что Желудов и его сообщники пришли в здание «с болгарками и цепями», угрожали сотрудникам расправой и забаррикадировались в администрации, прогнав охрану.

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