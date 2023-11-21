Экс-глава департамента культуры Югры Артур Латыпов возглавил департамент РГО

Бывший директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Артур Латыпов занял пост директора департамента регионального развития в Российском географическом обществе (РГО). Об этом господин Латыпов сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото со страницы Артура Латыпова во «ВКонтакте» Фото: Фото со страницы Артура Латыпова во «ВКонтакте»

Напомним, 14 июля Артур Латыпов покинул пост директора департамента культуры Югры по собственному желанию. Вакантное место в сентябре заняла руководитель экспертно-координационного центра правительства ХМАО «Открытый регион» Маргарита Козлова по распоряжению губернатора Натальи Комаровой.

Российское географическое обществе объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Общество выпускает свыше 200 научных изданий в год, оказывает поддержку производству фильмов о культурном и природном наследии России. Сегодня РГО насчитывает более 27 800 членов в России и за рубежом. Региональные отделения общества открыты во всех 87 субъектах Российской Федерации.

Василий Алексеев

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