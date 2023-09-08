Наталья Комарова назначила руководителей департаментов спорта и культуры ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова назначила Маргариту Козлову директором департамента культуры и Софью Конух директором департамента физической культуры и спорта. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Госпожа Козлова руководила экспертно-координационным центром правительства Югры «Открытый регион», в котором курировала социокультурные проекты по развитию территориального брендинга и реализацию просветительского проекта «Многовековая Югра». На посту директора департамента культуры ХМАО она сменила Сергея Артамонова, который 12 июля покинул должность по собственному желанию.

Софья Конух с 2017 года занимала должность заместителя директора — начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта. В 2000 году она была капитаном и главным бомбардиром сборной России по водному поло, ставшей бронзовым призером Олимпиады 2000 года в Сиднее. Госпожа Конух трижды выигрывала чемпионат Европы. На посту директора департамента физической культуры и спорта Югры она сменила Артура Латыпова, который 14 июля ушел в отставку по собственному желанию.

Напомним, по результатам общественного отбора на должность директора департамента культуры Маргарита Козлова набрала наибольшее число голосов среди других кандидатов — 1368. Госпожа Конух в голосовании заняла третье место (846 голосов), уступив Дмитрюй Лужбину (1035) и Константину Репину (1203). Кандидаты на должности руководителей департаментов прошли несколько этапов отбора: оценку личностного и профессионального потенциала, отраслевую конференцию, а также собеседование с губернатором.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте