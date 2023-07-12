В Югре свой пост покинули глава депкультуры Сергей Артамонов и депспорта Артур Латыпов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) глава департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов, а также глава департамента культуры Артур Латыпов покинули свой пост, сообщили в пресс-службе администрации округа. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

По данным правительства, оба руководителя отстраняются от должности по собственному желанию. Сергей Артамонов — с 12 июля, а Артур Латыпов — с 14 июля.

О сроках проведения общественного отбора на должности директоров департамента культуры и департамента физической культуры и спорта ХМАО в правительстве сообщат позже.

Полина Хабарова

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