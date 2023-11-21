На Кубани в середине недели прогнозируют похолодание и снег

В Краснодарском крае из-за уходящего на северо-восток циклона продолжится похолодание. Он принесет в регион кратковременные дожди, местами переходящие в мокрый снег, отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Температура воздуха в регионе опустится до +4…+6°. Ветер составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы. 22 ноября на Кубани ожидаются дожди, временами ливни и +9…+11°.

В регионе ночью с 20 на 21 ноября температура воздуха опускалась до -2°. В Краснодаре было 1…3°. Как и прогнозировали синоптики Краснодарского ЦГМС, ночью и утром в столице Кубани идет дождь. Днем существенных осадков не прогнозируется, температура прогреется до 4…6°.

Татьяна Ручкина

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