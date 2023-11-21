Премьер Дагестана: республика примет около 200 беженцев из Палестины

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил о готовности республики принять около 200 беженцев из Палестины. Прибытие первой группы примерно из 50 человек ожидается в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдулмуслим Абдулмуслимов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Абдулмуслим Абдулмуслимов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Подготовлены места для размещения до 200 человек, ожидается, что они приедут группами. В ближайшую неделю ожидаем прибытие первой группы в составе более 50 человек,— сообщил господин Абдулмуслимов на совещании по вопросу организации приема эвакуируемого населения, вынужденно покинувшего территорию Палестины.— В качестве временного размещения рассматривается санаторий "Леззет" в Карабудахкентском районе, там есть все необходимые условия для этого. Тем более что рядом, в селе Манаскент, расположены школа и детский сад. Дополнительно предусмотрели в качестве резервного пункта размещения еще один гостиничный комплекс — "Дельфин"».

Ответственным органам власти даны поручения по организации транспортного и медицинского обслуживания прибывших граждан, обеспечению их сотовой связью, теплой одеждой, сопровождением переводчика.

Накануне, как сообщал «Ъ», о готовности Дагестана принять палестинских беженцев заявил глава региона Сергей Меликов.

Юлия Рыбина, Махачкала