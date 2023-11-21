Каждый второй россиянин рассчитывает на дополнительный доход на пенсии

Как показал опрос НАФИ, чуть более половины респондентов рассчитывают, что в старости им придется жить не только на государственную пенсию. Чем меньше возраст опрошенных, тем более они рассчитывают на дополнительные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следует добавить, что более ранний опрос НАФИ показал, что почти каждый третий (28%) россиянин планирует продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Чуть более чем каждый десятый (13%) рассчитывает на собственные сбережения, 4% — на помощь родственников.