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Коммерсантъ FM
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Продажи автомобилей в ЕС по итогам 10 месяцев выросли на 16,7%

По итогам первых десяти месяцев года в Евросоюзе было продано почти 9 млн автомобилей, следует из отчета Европейской ассоциации производителей автомобилей. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Продажи автомобилей в ЕС растут 15-й месяц подряд. Тем не менее, как отмечает ассоциация, до уровня продаж 2018 и 2019 годов, то есть до пандемии COVID-19, автомобильному рынку Европы еще далеко. Так, например, в октябре 2019 года было продано около 1,18 млн автомобилей, что стало лучшим результатом для этого месяца с 2009 года. В октябре же 2023 года было продано 855,5 тыс. авто.

Еще одна наметившаяся тенденция — сокращение доли электромобилей от общего объема продаж в последние месяцы. Если в августе их доля впервые в истории превысила 20%, то затем она начала сокращаться: в сентябре она составила уже 14,8%, а по итогам октября — 14,2%. При этом по сравнению с прошлым годом октябрьские продажи электромобилей заметно выросли — на 36,3%, до 121,8 тыс. А их рыночная доля годом ранее составляла только 12%.

Лидером на рынке ЕС по продажам остается Volkswagen Group, который укрепил свои позиции по итогам десяти месяцев. Германский концерн реализовал млн автомобилей, что на 20,5% больше, чем в прошлом году. Таким образом его рыночная доля выросла с 25,2% до 26,1%. Продажи концерна Stellantis выросли за этот же период всего на 6% (до 1,62 млн штук), в результате его доля сократилась с 20,3% до 18,4%. На третьем месте по продажам в ЕС остается Renault Group — 955,8 тыс. проданных авто (+21,2%) и рыночная доля 10,9%.

О результатах производителей в других регионах — в материале «Ъ» «Мировой автопром оправился от пандемии».

Кирилл Сарханянц

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