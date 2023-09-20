Более 20% проданных в ЕС в августе новых автомобилей были электрическими

В августе в странах ЕС было продано 165 165 электромобилей на аккумуляторных источниках питания. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), это на 118,1% больше, чем в августе прошлого года. И впервые доля электромобилей в общем количестве продаваемых в ЕС автомобилей превысила 20%.

Как отмечает ACEA, за исключением Мальты все рынки ЕС показали двух- и трехзначный рост продаж электромобилей в годовом исчислении. При этом самый высокий рост у Бельгии — на 224,5%. А продажи электромобилей на самом большом европейском рынке, в Германии, выросли на 170,7%. С начала года, по данным ACEA, в странах ЕС был продан почти 1 млн электромобилей.

Выросли в августе и продажи автомобилей в целом. В прошлом месяце было продано 787,6 тыс. автомобилей, что на 21% больше, чем в августе 2022 года. Эксперты оценивают этот показатель как довольно высокий, тем более учитывая, что август традиционно один из самых слабых месяцев года по продажам автомобилей.

Причем, как отмечают в ACEA, август стал уже 13-м подряд месяцем роста продаж автомобилей. Среди крупных рынков активнее всего продажи в этот период росли в Германии (+37,3%), Франции (+24,3%) и Италии (+11,9%). У крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen Group продажи автомобилей выросли на 21,2%, компания продала 209,5 тыс. автомобилей, сохранив долю рынка 26,6%. У второго по величине производителя, компании Stellantis, продажи выросли на 6,4%, у Renault Group — на 22,3%.

Алена Миклашевская