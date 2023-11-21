Новак: добыча нефти в России в 2023 году составит примерно 527 млн тонн

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года добыча нефти с учетом добровольного сокращения составит около 527 млн тонн, угля — 440 млн тонн. Прогнозируемый объем производства сжиженного природного газа (СПГ) — 33 млн тонн.

«Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем 527 млн тонн примерно. В прошлом году было 535 млн тонн. По углю это примерно 440 млн тонн, в прошлом году тоже этот же уровень примерно был — 442 млн тонн»,— сказал Александр Новак в ходе заседания комитета Совета федерации по экономической политике и отметил, что производство электроэнергии в России в текущем году вырастет на 0,8%, до 1,15 трлн кВт/ч. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

Говоря о добыче газа в России в 2023 году, господин Новак спрогнозировал сокращение показателя примерно на 30 млрд куб. м. «В прошлому году у нас в первом полугодии еще осуществлялись поставки в Европу, которые прекратились по "Северному потоку" в результате террористического акта. Соответственно, в этом году будет меньше, но за счет наращивания поставок в КНР по "Силе Сибири" мы частично компенсируем эти потери»,— подчеркнул он.

По словам вице-премьера, производство СПГ в России по итогам текущего года достигнет 33 млн тонн. В 2024 году, как ожидается, объем производства увеличится за счет запуска первой линии завода «Арктик СПГ-2» (отгрузка должна начаться в первом квартале 2024 года).

Экспорт сжиженного газа из России в октябре достиг максимума в этом году в 2,98 млн тонн благодаря росту поставок в Японию с «Сахалина-2» и окончанию ремонтов на основных заводах. Однако за десять месяцев текущего года отгрузки из РФ снизились на 3,8% год к году, до 26,18 млн тонн СПГ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ вышел из ремонта».

Милена Костерева