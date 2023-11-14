Заболеваемость коронавирусом в Черноземье превысила 1,5 тысячи случаев в неделю

В Черноземье за неделю с 6 по 12 ноября выявили 1 644 случая коронавируса, что на 23,6% больше, чем неделей ранее (1 330). Это следует из данных федерального оперштаба. Число заболевших с начала 2020 года достигло 1 314 482. Выздоровели 1 023 пациента (всего — 1 289 380). Летальных исходов не зафиксировано (22 156).

В Белгородской области было выявлено 210 случаев (неделей ранее — 197, всего — 175 155). Вылечились 98 пациентов (неделей ранее — 177, всего — 172 356). С начала пандемии в регионе зарегистрирован 2 371 летальный исход.

В Воронежской области коронавирус диагностировали у 912 человек (неделей ранее — у 777, всего — у 511 004). Выздоровели 667 пациентов (неделей ранее — 549, всего — 501 118). С начала 2020 года в регионе зафиксировано 8 705 летальных исходов.

В Курской области инфекцию обнаружили у 105 человек (неделей ранее — у 58, всего — у 156 251). Вылечились 46 пациентов (неделей ранее — 40, всего — 153 548). С начала пандемии скончались 2 545 курян.

В Липецкой области подтвердились 130 случаев COVID-19 (неделей ранее — 140, всего — 184 750). Выздоровели 111 пациентов (неделей ранее — 66, всего — 180 480). С начала 2020 года в регионе зафиксировано 4 005 летальных исходов.

В Орловской области заразились 213 человек (неделей ранее — 97, всего — 141 663). Вылечились 86 пациентов (неделей ранее — 61, всего — 139 366). С начала пандемии скончались 1 986 орловчан.

В Тамбовской области количество заболевших увеличилось на 74 (неделей ранее — на 61, всего — до 145 406). Выздоровели 15 пациентов (неделей ранее — восемь, всего — 142 512). С начала 2020 года в регионе установлено 2 544 летальных исхода.

В целом по России за неделю был выявлен 41 386 случай (2357294), вылечились 29 987 человек (22603773), умерли 76 (400395).

Подробнее о росте заболеваемости в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «COVID-19 пробует вернуться».

Алина Морозова

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