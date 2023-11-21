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Коммерсантъ FM
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Песков отказался комментировать иск Минюста о запрете в России «движения ЛГБТ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обращение Минюста в Верховный суд для признания «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности в РФ.

В ходе пресс-кола журналисты спросили Дмитрий Пескова являются ли представители ЛГБТ-сообщества экстремистами, с точки зрения российских властей. Они напомнили про иск Минюста в Верховный суд, но в то же время указали на слова Владимира Путина, который подчеркнул, что представители сексуальных меньшинств — часть общества.

«Не считаю себя вправе каким-то образом комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста. Поэтому здесь я ничего не хотел бы говорить по этой теме»,— сказал Дмитрий Песков.

Об обращении в Верховный суд с иском о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским Минюст сообщил 17 ноября. В тот же день прошел Санкт-Петербургский культурный форум, на котором выступал Владимир Путин. Иск Минюста Владимир Путин не комментировал, но обратил внимание на важность сохранять равноправие во всех сферах, в том числе в культурной. Заседание по иску Минюста пройдет 30 ноября.

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