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Коммерсантъ FM
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Глава ассоциации НХЛ: Россия не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году

Сборная России по хоккею вероятнее всего не примет участия в борьбе за Кубок мира в 2025 году. Об этом изданию Daily Faceoff сказал глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш.

Фото: David W Cerny / Reuters

Фото: David W Cerny / Reuters

«Есть достаточно серьезная проблема — федерации, которые не разрешают своим командам участвовать в турнире (с игроками из России.— "Ъ")»,— уточнил господин Уолш.

Daily Faceoff пишет, что хоккейные федерации Финляндии и Швеции, предположительно, откажутся от участия, если в турнире будут играть российские спортсмены. Глава NHLPA назвал эту ситуацию «сложной» и «ужасной», так как ассоциация представляет интересы всех стран

«Это ужасная ситуация. Ты думаешь о том, чтобы попытаться отделить спорт от того, что происходит в мире, но сейчас это действительно сложно»,— добавил Марти Уолш.

В начале сентября глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил о допуске вратаря ЦСКА Ивана Федотова к матчам, несмотря на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о его дисквалификации.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Иван Федотов пропустил против санкций».

Петр Бузлаев

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