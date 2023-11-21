Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий движение всех видов транспорта приостановлено на Транскавказской автомагистрали, а также на участке Бурон—Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Ограничения вступили в силу с 00:30 21 ноября и будут действовать до особого распоряжения, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Также из-за непогоды с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии с 19 ноября запрещено движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге — единственному сухопутному маршруту между Россией и Грузией. Движение запрещено на участке Владикавказ—Ларс в направлении на выезд из России.

Транскам — единственная дорога в Южную Осетию из России. Протяженность составляет 164 км, большая часть маршрута проходит по высокогорью. Ежедневно по ней в среднем проезжает около 8 тыс. машин. Зимой и весной дорогу иногда перекрывают из-за снежных заносов или лавинной опасности.

В минувшие выходные мощнейший за последние 60 лет ураган обрушился на Сибирь. Погибли четыре человека, 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек. В общей сложности ураганный ветер, вызванный циклоном из Казахстана, затронул шесть регионов Сибири.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ветер принес проблемы».

Милена Костерева