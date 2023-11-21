Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали закрыто из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий движение всех видов транспорта приостановлено на Транскавказской автомагистрали, а также на участке Бурон—Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Ограничения вступили в силу с 00:30 21 ноября и будут действовать до особого распоряжения, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии.

Также из-за непогоды с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии с 19 ноября запрещено движение для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге — единственному сухопутному маршруту между Россией и Грузией. Движение запрещено на участке Владикавказ—Ларс в направлении на выезд из России.

Транскам — единственная дорога в Южную Осетию из России. Протяженность составляет 164 км, большая часть маршрута проходит по высокогорью. Ежедневно по ней в среднем проезжает около 8 тыс. машин. Зимой и весной дорогу иногда перекрывают из-за снежных заносов или лавинной опасности.

В минувшие выходные мощнейший за последние 60 лет ураган обрушился на Сибирь. Погибли четыре человека, 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек. В общей сложности ураганный ветер, вызванный циклоном из Казахстана, затронул шесть регионов Сибири.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ветер принес проблемы».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...