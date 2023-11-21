Задержан один из предполагаемых участников массовой драки в Оренбуржье

Силовики задержали жителя города Ясный Оренбургской области, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено после массовой драки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Следствие установило, что 17 ноября текущего года возле дома по ул. Юбилейной между двумя мужчинами и несовершеннолетними произошел конфликт. Во время инцидента к несовершеннолетним присоединился их 40-летний знакомый.

Он много раз ударил одного из потерпевших руками и ногами, выяснило областное СУ СК РФ. После этого предполагаемый преступник прыгнул двумя ногами на грудную клетку оппонента, считают силовики.

По факту инцидента была проведена проверка, после этого возбудили уголовное дело. Расследование взял на контроль СК РФ.

Георгий Портнов