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В Оренбуржье расследуют массовую драку

Начата проверка по факту массовой драки в Ясном Оренбургской области. Инцидент произошел в пятницу вечером, 17 ноября текущего года. Прокуратура района взяла ситуацию на контроль. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка проводится по факту покушения на убийство. Ее инициировала полиция. Но после вмешательства прокуратуры материалы были переданы в Ясненский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Оренбургской области.

Также прокуратура района инициировала проверку деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о драке во дворе дома: со слов очевидцев, четверо молодых людей атаковали двух мужчин. После того, как потерпевшие упали на землю, из подъезда вышел еще один человек, который стал избивать лежащих, утверждают очевидцы.

Георгий Портнов

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