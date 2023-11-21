СК РФ взял на контроль расследование массовой драки в Оренбуржье

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман доложит в центральный аппарат о расследовании массовой драки в городе Ясном. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В средствах массовой информации сообщалось, что в городе Ясном возле подъезда одного из жилых домов у двоих мужчин произошел конфликт с компанией подростков, в ходе которого они избили мужчин, причинив им телесные повреждения»,— говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 17 ноября текущего года. По факту происшествия начата проверка.

Ее инициировала полиция. Однако после вмешательства прокуратуры материалы были переданы в Ясненский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Оренбургской области. Также было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Георгий Портнов