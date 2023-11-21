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Коммерсантъ FM
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ФНС планирует перейти на упрощенные вычеты за лечение и обучение с 2025 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ведет работу над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, сообщил глава ведомства Даниил Егоров. Протестировать информационную систему налоговая служба планирует в 2024 году. Предполагается, что социальные вычеты в упрощенном порядке ФНС начнет предоставлять с 2025 года.

Даниил Егоров в интервью РБК отметил, что ФНС уже автоматизировало инвестиционные и имущественные вычеты. Ведомство получает информацию о сделках из банков и предзаполняет данные для налогоплательщиков.

«Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше — принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — добавил он. Глава ФНС обратил внимание, что по НДФЛ уже сократили сроки возврата денег, а по НДС больше 80% возвращают в течение месяца.

С мая 2021 года вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность получения налогового вычета без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ. С 2022 года для граждан предусмотрен налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги.

В апреле Госдума приняла закон об увеличении суммы налоговых вычетов по расходам на образование, лечение и покупку лекарств. Размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и приобретение лекарств вырос со 120 тыс. до 150 тыс. руб. Максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, увеличился с 50 тыс. до 110 тыс. руб.

О том, кто, как и сколько может сэкономить на налоговых вычетах, — в материале «Ъ» «Деньги назад».

Милена Костерева

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