В Новосибирске девять маршруток подняли стоимость проезда на 50 рублей

В Новосибирске на девяти направлениях маршрутных такси увеличится цена за проезд, сообщили в центральном управлении городским автоэлектротранспортом. Стоимость проезда увеличится до 50 руб., сейчас она составляла 40 руб. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

«На маршрутах маршрутных такси 11 «Пос. Северный» — «Планетарий», 14 «Цветущая Плющиха» — «ТЭЦ-5», 18 «Биатлонный комплекс» — «Микрорайон Чистая Слобода», 19 «ПАТП-9» — «ПКиО "Заельцовский"», 29 «Ул. Александра Чистякова» — «М. "Площадь Маркса"» — «Ул. Александра Чистякова», 29 «Ул. Александра Чистякова» — «Ул. Петухова» — «Ул. Александра Чистякова», 44 «Цветущая Плющиха» — «М. "Березовая роща"» — «Цветущая Плющиха», 44а «Цветущая Плющиха» — «Дом Ленина» — «Цветущая Плющиха», 63 «Ключ-Камышенское плато» — «Ул. Дюканова», - будет увеличен тариф, говорится в сообщении.

Последний раз проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе в Новосибирске повышали 23 декабря 2022 года до 30 руб. До этого стоимость поездки составляла 25 руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в конце октября текущего года МУП «Новосибирский метрополитен» после проведенных расчетов предложил департаменту по тарифам Новосибирской области увеличить цену на поездку в метро. Стоимость предлагается установить на уровне 38 руб. Заявка МУП «Новосибирский метрополитен» будет рассмотрена до 20 ноября. Сейчас проезд в новосибирском метро стоит 30 руб.

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Александр Киселев