В Новосибирске с 23 декабря поднимается оплата за проезд в общественном транспорте

Проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе в Новосибирске с 23 декабря вырастет до 30 руб., сообщила мэрия. Сейчас он составляет 25 руб. в трамвае и троллейбусе, в автобусе – 26 руб.

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Необходимость пересмотра тарифов в горадминистрации объяснили «большим ростом затрат, входящих в себестоимость проезда на общественном транспорте: горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда, капитальный и текущий ремонт».

Также власти отметили, что установленный единый размер оплаты за проезд на наземном пассажирском общественном транспорте ниже, чем в соседних регионах. Так, в Красноярске он составляет 28 руб. на трамвае и троллейбусе и 32 руб. на автобусе. В Омске и Кемерове - 30 руб., в Тюмени -29 руб., в Барнауле - 28 руб.

Последний раз тариф на проезд в транспорте в Новосибирске повышался в декабре прошлого года – на 1 руб.

В ноябре заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин говорил, что повышение до 30 руб. – минимум, необходимый, чтобы облегчить работу перевозчиков. «Как в связи с инфляцией тариф рос, так и будет расти. Это неизбежный процесс. Проблема в том, что последние годы тариф рос меньшими темпами, чем инфляция, и доходы перевозчиков давно не покрывают их расходы», - сообщал он.

Вчера стало известно, что Новосибирск намерен приобрести в лизинг 120 низкопольных троллейбусов большой вместимости первого класса с увеличенным автономным ходом. Начальная стоимость контракта – около 5 млрд руб.

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Оксана Павлова