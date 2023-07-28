В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии в РФ

В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии в России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовых актов.

В документе МИДу РФ поручено уведомить белорусскую сторону о согласии на открытие отделения. Администрации Краснодарского края рекомендуется выделить служебные и жилые помещения для посольства на условиях их аренды или приобретения в собственность белорусской стороной. Кроме того, власти Кубани должны решить и другие организационные вопросы, связанные с размещением отделения.

Всего в РФ отделения посольства Белоруссии сейчас открыты в 11 городах. Среди них Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Смоленск, Уфа, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Татьяна Ручкина

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