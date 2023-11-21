Глава Пентагона: у США нет оружия, которое станет волшебной палочкой для ВСУ
США не располагают таким оружием, которое бы стало для Украины «волшебной палочкой» в военном конфликте с Россией, заявил в ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин. При этом он пообещал, что американские власти продолжат оказывать «качественную военную помощь» Украине.
Глава Пентагона Ллойд Остин
Фото: Reuters
«В таком военном конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Возможный успех здесь зависит от очень многих факторов. Это жесткая, очень изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем»,— пояснил господин Остин в ходе пресс-конференции по итогам поездки в украинскую столицу (цитата по украинскому изданию «Страна.ua»).
По словам главы военного ведомства Соединенных Штатов, перед украинскими властями стоит непростая задача, которая заключается в том, как «синхронизировать» поставленное западными союзниками вооружение и военную технику, чтобы «в конечном итоге добиться военной победы над Россией».
Также в ходе визита в Киев Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем противовоздушной обороны. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к нации, шеф Пентагона также провел с ним личную встречу. В ходе нее обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Господин Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».
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