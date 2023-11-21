Глава Пентагона: у США нет оружия, которое станет волшебной палочкой для ВСУ

США не располагают таким оружием, которое бы стало для Украины «волшебной палочкой» в военном конфликте с Россией, заявил в ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин. При этом он пообещал, что американские власти продолжат оказывать «качественную военную помощь» Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Ллойд Остин

Фото: Reuters Глава Пентагона Ллойд Остин

Фото: Reuters

«В таком военном конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Возможный успех здесь зависит от очень многих факторов. Это жесткая, очень изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем»,— пояснил господин Остин в ходе пресс-конференции по итогам поездки в украинскую столицу (цитата по украинскому изданию «Страна.ua»).

По словам главы военного ведомства Соединенных Штатов, перед украинскими властями стоит непростая задача, которая заключается в том, как «синхронизировать» поставленное западными союзниками вооружение и военную технику, чтобы «в конечном итоге добиться военной победы над Россией».

Также в ходе визита в Киев Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем противовоздушной обороны. Как сообщил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к нации, шеф Пентагона также провел с ним личную встречу. В ходе нее обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Господин Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов