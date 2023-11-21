МИД Израиля отказался сотрудничать с МУС по расследованию ситуацию в Палестине

Израильские власти не станут сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в рамках расследования ситуации в Палестине и обстрелов сектора Газа, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор. Ранее о намерении подать к Израилю иск в связи с военной операцией в секторе Газа заявили турецкие и иранские власти.

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — рассказал господин Бен-Дор в интервью «РИА Новости». Как отметил представитель израильского внешнеполитического ведомства, Тель-Авив позиции МУС не доверяет, так как считает, что инстанция является ангажированной и предвзятой по вопросу палестино-израильского конфликта.

«Их повестка заранее известна»,— добавил представитель МИД Израиля, напомнив о выпущенном структурами МУС докладе о «военных преступлениях» Израиля в ходе операции в секторе Газа в 2009 году (израильские власти с содержанием документа категорически не согласились и резко раскритиковали МУС).

Ранее генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ведомство требует, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом за «геноцид» из-за ведущейся Израилем военной операции в Газе. Накануне, 20 ноября, власти Ирана сообщили, что страна намерена подать в Международный уголовный суд иск против Израиля из-за «жестоких действий» израильских военных в секторе Газа.

Александр Кислов