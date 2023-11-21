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Коммерсантъ FM
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Минобороны: системы ПВО сбили беспилотник над Курской областью

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 21 ноября системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Курской областью.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства. В Минобороны уточнили, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен около 00:30 мск.

Региональные власти информацию об уничтожении украинского беспилотника пока не комментировали.

Вечером 20 ноября сообщалось о сбитых беспилотниках в небе над Орловской и Брянской областями. В обоих случаях, согласно официальной информации, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Александр Кислов

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