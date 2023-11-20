Губернатор Клычков: в Орловской области обезвредили украинский беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении в небе над регионом украинского беспилотника. По данным главы региона, БПЛА самолетнего типа был сбит над территорией Шаблыкинского района.

«Обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем»,— написал господин Клычков в своем Telegram-канале. В Минобороны России информацию о сбитом над Орловской областью украинском дроне пока не комментировали.

Ранее сегодня, 20 ноября, сообщалось об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины над Брянской областью. По информации российского военного ведомства, БПЛА самолетного типа, пытавшийся «совершить террористическую атаку», был сбит в небе над регионов около 21.30 мск.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов