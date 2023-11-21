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Коммерсантъ FM
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Рейтинг крупных ювелирных сетей России по итогам первого полугодия 2023 года

Название сети Выручка в январе—июне 2023 года (млрд руб.) Динамика (% год к году)
Sunlight 33,2 60
«585 Золотой»* 16,1 15
Sokolov 14,1 34
MIUZ 8,2 32
«Адамас» 3,4 -3
585 Gold* 2 11
«Линия любви» 2 -5
ЭПЛ 1,7 2
«Бронницкий ювелир» 1,5 9
Tous 0,8 16
PanClub (ранее Pandora) 0,8 -53

* Независимые друг от друга бренды.

Источник: Infoline.

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