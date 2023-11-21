Рейтинг крупных ювелирных сетей России по итогам первого полугодия 2023 года

Название сети Выручка в январе—июне 2023 года (млрд руб.) Динамика (% год к году) Sunlight 33,2 60 «585 Золотой»* 16,1 15 Sokolov 14,1 34 MIUZ 8,2 32 «Адамас» 3,4 -3 585 Gold* 2 11 «Линия любви» 2 -5 ЭПЛ 1,7 2 «Бронницкий ювелир» 1,5 9 Tous 0,8 16 PanClub (ранее Pandora) 0,8 -53