Научное и экспертное сообщество доработает законопроект «Об охране озера Байкал»

К работе над поправками к законопроекту «Об охране озера Байкал» будет привлечено научное и экспертное сообщество. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов (ЕР) журналистам во время рабочего визита в Бурятии. Там депутат проводит встречи с местными жителями, чтобы выяснить, с какими именно проблемами столкнулись жители районов вблизи Байкала из-за правовых коллизий в нормативно-правовых актах, устанавливающих особый режим деятельности рядом с озером.

«Я обратился к научному сообществу <…> и к экспертам. Они уже готовят (обоснование.— “Ъ”). Оно обобщенное <…> с разными мнениями для того, чтобы те, кто принимает решение, понимали и свою меру ответственности. По крайней мере сегодня рекомендую не торопиться, а взвешенно подойти»,— рассказал депутат. Господин Фетисов ранее уже говорил о необходимости участия ученых в доработке законопроекта, заявляя, что сплошная вырубка леса на тысячи километров для строительства дороги в обмен на посадку молодых саженцев — политический популизм, а не решение вопроса.

Напомним, в июле 2023 года Госдума приняла в первом чтении поправки к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», разрешающие до 2030 года сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкала. Авторы документа — депутаты и сенаторы — предложили разрешить возводить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны и туалеты, мотивируя это заботой о местных жителях и тем, что «жизнь не стоит на месте». Кроме того, до 2025 года проект разрешает переводить земли лесного фонда в другие категории для создания «военных и гражданских захоронений». К проекту прилагался перечень из 75 участков (общей площадью до 600 га), где можно рубить деревья и строить гидротехнические сооружения. Оппоненты в Госдуме назвали документ «похоронами священного озера» (см. “Ъ” от 12 июля). Против законопроекта высказались в правовом управлении парламента, доработать его после общественного обсуждения предложили в правительстве, СПЧ и Общественной палате.

Полина Ячменникова