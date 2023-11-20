«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

20 ноября ситуация на глобальных рынках была достаточно спокойной, кроме одного актива — биткойн вырос на 2,5%. Доминировали две темы. Первая: Bloomberg заявило о том, что, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит биткойн-ETF, то возможный приток инвестиций на криптовалютный рынок может составить $100 млрд. Другая тема связана с выборами в Аргентине. Новый президент Хавьер Милей благосклонен к биткойну, он считает, что в стране не нужен Центральный банк, а в обиходе должны быть криптовалюта и американский доллар. Стоит ли сейчас инвестировать в биткойн? И что будет с криптовалютами? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с консультантом финансовой платформы BitBanker Даниилом Затологиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Насколько трендовой темой может идея президента Аргентины об использовании биткойна в качестве национальной валюты параллельно с долларом? И как относиться к подсчету агентства Bloomberg о том, что на рынок может зайти около $100 млрд?

Даниил Затологин: Что касается идей Хавьера Милея, думаю, что это не будет трендовой темой, поскольку, как говорится, бывают люди экспрессивные и умные, а бывают просто экспрессивные, поэтому и произошел какой-то краткосрочный спекулятивный взлет, но на этом все. Если говорить о подсчете Bloomberg, сейчас на рынке есть очень большой продавец, он как раз находится в диапазоне $38-40 тыс., то есть все активно наблюдают его поведение. Новость про ETF и все разговоры об этом, безусловно, влияют положительно. Более того, сейчас рынок прогнозирует всплеск, волатильности вокруг криптовалют на фоне ETF, и это произойдет примерно во второй половине января, на что указывают опционы на биткойн. Что касается его стоимости, первый уровень — в районе $38 тыс. Второй, критичный — $25 тыс. Весь рынок наблюдает картину: сверху — $38-40 тыс., вниз — $32-25 тыс. Это такие индикаторы. Но, с другой стороны, простым инвесторам, которые не особенно сильно вовлечены в торговлю криптовалютой, но являются держателями, стоит подумать о страховках на нее.

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