Тантал сотрут в порошок

Минпромторг объявил тендер на НИОКР и организацию до 2025 года производства порошка тантала, который нужен для выпуска электроники. Сейчас в России добывается и экспортируется необработанный тантал. Стоимость тендера составляет 300 млн руб., по оценкам экспертов, этого достаточно на опытно-конструкторские работы, но полноценная реализация проекта может потребовать дополнительных инвестиций. Среди вероятных претендентов они называют «Росатом» и профильные вузы, отмечая возможность разворачивания на базе последних и малотоннажного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с условиями тендера Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) «Разработка технологии и постановка на производство низкозарядного агломерированного и сферического порошков тантала конденсаторного класса» стоимостью 300 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок 15 ноября.

Из документов следует, что министерство планирует к 2025 году создать в России производство танталового порошка для микроэлектроники, заменив продукцию H.C.Starck GmbH (ФРГ), Hunan Kuntal Engineering Co. Ltd (КНР), Ningxia Corp. (КНР) и Ульбинского металлургического завода (Казахстан). В Минпромторге отмечают, что сейчас отечественных аналогов этой продукции не существует.

В министерстве “Ъ” пояснили, что порошок тантала применяется в высокотехнологичных областях промышленности, в частности, для производства высоконадежных конденсаторов, в узлах электронной и радиоаппаратуры. «Планируется, что в рамках НИОКР будет разработана технология изготовления танталовых порошков, на основе которой будет создано промышленное производство, в том числе с использованием механизмов поддержки по линии Минпромторга»,— добавили там.

Тантал — один из наиболее важных материалов для микроэлектронной промышленности. Его свойства позволяют использовать металл в чипе в качестве барьера между кремнием и медью. В РФ развита добыча «сырого тантала», который отправляется на переработку в третьи страны, после чего в виде порошка поступает на заводы—производители электронных компонентов, поясняет директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. Из-за санкций экспорт российских металлов, в том числе тантала, используемого в иностранной электронике, упал вдвое (см. “Ъ” от 22 сентября 2022 года). Некоторые компании, включая Apple, начали отказываться от российского сырья. (см. “Ъ” от 4 августа).

«Для полноценного импортозамещения необходимо создать производство танталового порошка внутри страны, так как зарубежные аналоги после начала СВО стали в несколько раз дороже»,— подчеркивает Олег Изумрудов. В то же время он считает, что проект будет прибыльным только в случае экспорта готовой продукции, например, в Китай, так как внутренний рынок «не нуждается в таких объемах». Источник “Ъ” в производителе микроэлектроники оценивает годовой объем рынка танталовых конденсаторов в России в 7 млрд руб.

По мнению господина Изумрудова, 300 млн руб. будет достаточно для опытно-конструкторских работ. Собеседник “Ъ” среди разработчиков радиоэлектроники уточняет, что половина средств уйдет на закупку оборудования, например плазменных сферитизаторов частиц, атомазейров, аттриторов, часть которого производится в РФ, часть — за рубежом.

Помимо микроэлектроники тантал используют в медицине, отмечает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. «Металл не отторгается человеческим организмом, поэтому суставы, напечатанные из танталового порошка, будут легко приживаться»,— поясняет он, добавляя, что тантал также используют в сочетании с ниобием для получения колумбита. Последний сплав «широко используется в микроэлектронике и радиотехнике». Господин Шапошников считает самым вероятным исполнителем ОКР «Росатом», но уверен, что проект потребует дополнительных инвестиций.

Гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин полагает, что ОКР может заняться один из профильных вузов или институтов при РАН. При этом, по словам эксперта, на базе вузов может быть в перспективе развернуто и производство материала: «Мы неоднократно поднимали тему развития в России микротоннажных (до 100 тонн в год.— “Ъ”) производств материалов на базе вузов или технопарков. Их будет достаточно для удовлетворения нужд российских производителей микроэлектроники».

Тимофей Корнев, Евгений Зайнуллин, Никита Королев