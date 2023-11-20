Минприроды отказалось увольнять задержанного замглавы департамента Яковлева

Минприроды России не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента ведомства Алексея Яковлева в связи с принципом презумпции невиновности. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Яковлев в 2021 году

Фото: Архив Алексея Яковлева Алексей Яковлев в 2021 году

Фото: Архив Алексея Яковлева

О задержании господина Яковлева ведомство сообщило сегодня, 20 ноября. Уточнялось, что оперативные мероприятия связаны с его работой в нацпарке «Таганай» в Челябинской области. Он работал директором парка с 2010-го по 2021-й год. Затем получил должность в Минприроды.

Национальный парк «Таганай» образован в 1991 году на Южном Урале вблизи Златоуста Челябинской области. В сентябре 2017 года Челябинский областной суд признал незаконным включение более 60 га земель нацпарка в границы Златоуста. Следствие утверждало, что власти города поменяли статус земель, не получив необходимое разрешение.