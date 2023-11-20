Бизнес выходит на поиски

Роскомнадзор будет блокировать пиратские ресурсы за контент, содержащий пропаганду нетрадиционных отношений. Помогать ведомству решили правообладатели. Как уточняют «Ведомости», новый механизм комбинирует данные из двух реестров. Первый содержит запрещенные материалы, его ведет РКН. А правообладатели составляют список ссылок на пиратский контент. И если среди них найдется ЛГБТ-пропаганда, данные отправят в ведомство, а сайт будет заблокирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подробнее об этой схеме рассказал гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «У Роскомнадзора есть механизм, с помощью которого он блокирует отдельные ссылки с выявленной запрещенной информацией. С декабря 2022 года пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, например, в форме фильма или сериала является запрещенной. Но чтобы такой контент заблокировать, Роскомнадзор должен его найти. Он может это делать самостоятельно или привлекая подведомственные структуры.

От лица правообладателей мы предложили использовать нашу уже отлаженную и хорошо работающую систему, она масштабно мониторит пиратские сайты для выявления конкретных случаев. Пока их немного, количество самих единиц контента — полтора десятка — но это уже хоть что-то.

У нас нет процедуры блокировки пиратских сайтов просто потому, что они пиратские, так решило государство. Это все делается по заявлениям или искам правообладателей. За пиратами бегает не Роскомнадзор, а мы. РКН блокировать не может, у него нет правового механизма. Мы показываем ему, ищем».

До сих пор к ответственности за нарушение закона об ЛГБТ-пропаганде привлекали только легальные сервисы. Среди них «Кинопоиск», Premier, Start, «Триколор» и ivi. Чаще всего речь идет о неправильной возрастной маркировке, по закону несовершеннолетним нельзя показывать «нетрадиционные сексуальные отношения». То, что бизнес взял этот инструмент на вооружение, — тревожный знак, считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Наверное, это один из первых случаев, когда бизнес пытается использовать информационный спецназ — Роскомнадзор — и его механизмы блокировки в своих бизнес-интересах. Государству выгодно привлекать бизнес, потому что Роскомнадзор сможет отчитаться о том, что он заблокировал тысячи ресурсов, и при этом бизнес-ассоциации его будут только поддерживать, а не протестовать, как в ситуации, когда он будет искать ЛГБТ в информационном, где есть и множество легальных видеосервисов со множеством относительно безобидных фильмов.

Бизнесу это выгодно, поскольку, скорее всего, РКН дал какой-то косвенный сигнал о том, что они будут исполнять все быстрее и проще, чем системные механизмы борьбы с интернет-пиратством. Возможно, что такая практика расширится, и, пользуясь тем, что российское законодательство не только об ЛГБТ, но и о борьбе с экстремизмом имеет настолько расплывчатые границы, что можно признавать нарушителями и блокировать практически любые ресурсы произвольно. Бизнес посчитает это удобным инструментом для борьбы с теми, кто нарушает его интересы».

Нарушение закона об ЛГБТ-пропаганде грозит штрафом в 400 тыс. руб. для физлиц, 800 тыс. руб. — для должностных лиц, до 5 млн руб. — для юрлиц.

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Илья Сизов