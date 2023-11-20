Виктор Акопьян назначен министром образования Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил Виктора Акопьяна министром образования региона. Об этом сообщается на официальном сайте облправительства.

Виктор Акопьян назначен на пост министра образования и науки Самарской области 11 октября 2018 года, сменив Владимира Пылева. До назначения на пост господина Акопьяна обязанности министра исполняла руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности Светлана Бакулина. Увольнению Владимира Пылева предшествовало участие в судебном процессе по делу экс-директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой, которая обвинялась в получении взятки, а в дальнейшем суд переквалифицировал статью обвинения на превышение должностных полномочий.

По данным «Ъ-Волга», Виктор Акопьян просил вывести из своего ведомства департамент по делам молодежи с последующим переформатированием структуры в отдельное министерство. В начале ноября текущего года стало известно, что пост созданного министерства молодежной политики Самарской области занял Сергей Бурцев.

Евгений Чернов