Дмитрию Азарову предстоит согласовать трех региональных министров в федеральных ведомствах

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову предстоит согласовать трех региональных министров в профильных федеральных ведомствах. До получения одобрения чиновники останутся работать в статусе врио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Врио главы образования и науки Самарской области Виктор Акопьян может войти в новый состав правительства региона, оставшись на прежнем месте работы. До губернаторских выборов в сентябре 2023 года чиновник хотел покинуть свой пост, однако не получил на это одобрения. По данным «Ъ-Волга», в настоящее время глава минобра региона просит вывести из своего ведомства департамент по делам молодежи с последующим переформатированием структуры в отдельное министерство. Виктор Акопьян также хочет вывести из своих полномочий кураторство строительства межвузовского кампуса и вузов региона в целом.

Врио главы минздрава Самарской области Армена Беняна могут не согласовать в министерстве здравоохранения РФ. В августе текущего года было возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего регионального заместителя министра здравоохранения — руководителя департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбека Майрамукаева. Экс-чиновнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, два эпизода).

Ранее Дмитрий Азаров безуспешно пытался согласовать на федеральном уровне назначение на пост министра строительства Самарской области Евгения Чудаева. Сын владельца самой крупной в регионе строительной компании «Древо» Николая Чудаева возглавил областной минстрой в декабре 2018 года. Несмотря на попытки губернатора Дмитрия Азарова согласовать это назначение в рамках федерального закона, правительство РФ так и не одобрило назначение сына застройщика на должность министра. Причиной отказа стало множество претензий к работе регионального министерства. В апреле 2021 года Евгений Чудаев решил покинуть должность министра строительства Самарской области. Назначение еще одного регионального министра строительства закончилось скандалом — в апреле в отношении Николая Плаксина было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. С согласованием кандидатуры нового регионального министра строительства также могут возникнуть сложности. В настоящее время ведомство в статусе врио возглавляет еще один выходец из ГК «Древо» Михаил Асеев. До этого он был заместителем главы минстроя региона.

Евгений Чернов