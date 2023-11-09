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Назначен министр молодежной политики Самарской области

Сергей Бурцев занял пост министра молодежной политики Самарской области. На должность его назначил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (слева) и министр молодежной политики региона Сергей Бурцев

Фото: Правительство Самарской области

В настоящее время в Самарской области формируется министерство молодежной политики. Решение о создании соответствующего ведомства в регионе Дмитрий Азаров принял 6 июня текущего года на церемонии открытия всероссийского слета волонтеров «Добро.Конференция – 2023».

Процесс находится на финальном этапе. Организационно-правовые вопросы по созданию нового министерства в регионе планируется закончить до конца года.

Сейчас в Самарской области действует департамент по делам молодежи. Он входит в структуру министерства образования и науки региона. До последнего времени департамент возглавлял Сергей Бурцев.

Ранее стало известно о том, что спустя два месяца после назначения врио зампредседателя правительства Самарской области пост покинул Александр Мордвинов. До этого он почти три года возглавлял региональное министерство энергетики и ЖКХ. До госслужбы Александр Мордвинов трудился на руководящих должностях на предприятиях сферы энергетики. Чиновник уже согласован на пост главы правительства Вологодской области.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Александр Мордвинов сменил Волгу на Вологду»

Георгий Портнов

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