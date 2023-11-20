Получил — продай

Правительство поддержало законопроект о штрафах за непродажу выручки, полученной в иностранной валюте. Ответственность грозит экспортерам — как самим компаниям, так и топ-менеджерам. С идеей выступили депутаты Госдумы и сенаторы. Как пишут «Ведомости», правительство поддержало инициативу, но оставило несколько замечаний: предложило установить предельный размер штрафа, определить ответственное ведомство и уточнить временные рамки. Депутаты хотят привлекать бизнес к ответственности задним числом, с момента вступления в силу президентского указа, а это противоречит Конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Будут ли эффективны штрафы? Финансовый эксперт Алексей Бушуев уверен, что это минимизирует спекуляции и поддержит курс рубля:

«Наконец-то власти захотели навести порядок в области продажи валютной выручки, и, видимо, движения капитала в целом. В частности, ввести ответственность должностных лиц за неосуществление действий по продаже. То есть не только юридическое лицо будет подвергнуто каким-то санкциям, но и должностные понесут, видимо, для начала административную, а дальше будет стоять вопрос и об уголовной ответственности.

Различного рода махинации станет проводить гораздо сложнее — получил выручку, немедленно ее продай. Естественно, это, с одной стороны, приведет к колебаниям курса.

Понятно, что если есть возможность спекулировать на курсе, выводить капитал и заработать на этом копеечку, это будут делать даже государственные корпорации. Индивидуальный KPI каждого директора заточен в том числе на прибыль, на выполнение каких-то финансовых целей».

При этом экспортеры и так продают валютную выручку, этого сложно избежать. Но в логике властей установить за это штрафы, считает экономист Игорь Николаев:

«Платили неплохо и до принятия известного решения об обязательной продаже. Около 80% валютной выручки реализовывалось. Когда был принят соответствующий указ, продаваться стало чуть больше. Я думаю, здесь проблема даже не столько в том, что плохо платили, а в том, что если есть какая-то норма, должна быть и норма, вводящая ответственность, если это не выполняется.

Поэтому и появилось такое предложение, нужно привести законодательство в соответствие. Но мы же понимаем, что ситуация с экспортом вряд ли будет улучшаться. А это серьезная проблема с точки зрения устойчивости того же рубля.

При этом не думаю, что это сильно поддержит курс рубля. Эффект частично был связан как раз с подписанием указа о введении обязательной продажи валютной выручки. Диапазон, до которого укрепился рубль, — уже примерно минус 10 руб., что за доллар, что за евро. Сейчас курсы более или менее стабилизировались. То есть принятие решения, даже дополненное обсуждение пока еще только поправок, которые вводят ответственность, серьезно на курс уже не повлияет. Курс, если можно так сказать, отыграл решение о введении обязательной продажи валютной выручки».

У бизнеса возникли проблемы из-за продажи валютной выручки, экспортеров затянуло в «круговорот рублей». Компании, получающие выручку за рубежом в рублях, вынуждены покупать на них валюту, чтобы потом перепродать уже на российском рынке, как требует законодательство. Из-за этого бизнесмены несут потери на двойной конвертации.

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Иван Корякин